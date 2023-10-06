Тайфун «Коину» обрушился на Тайвань и приближается к югу Китая, есть погибший и сотни раненых

CentralAsia (CA) - В ближайшие три дня на юг Китая обрушатся сильные ливни и ветры: тайфун «Коину» приблизится к побережью провинции Гуандун, после того как один человек погиб и сотни получили ранения на Тайване, сообщает Reuters.

Тайфун «Коину» унёс жизнь одного человека и ранил почти 400 человек на Тайване. Экстремальное погодное явление причинило наибольший ущерб острову Орхидей у восточного побережья страны, хотя на самом острове пострадавших не зафиксировали. В гавани на острове перевернулось или затонуло более 70 лодок, две школы получили серьёзные повреждения, в них отключилось электричество. 6 октября на остров вылетел вертолет ВВС для восстановления электроснабжения.

«Тайфун «Коину», что в переводе с японского означает «щенок», принесёт сильные дожди на побережье провинции Гуандун и соседней провинции Фуцзянь в ближайшие три дня», – говорится в сообщении Национального метеорологического центра Китая (NMC).

По информации NMC, количество осадков в Гуандуне может превысить 300 мм. Также в стране объявили жёлтый уровень опасности в связи с сильным ветром. Ожидается, что с конца пятницы (6 октября) тайфун ослабнет до сильного тропического шторма и будет ослабевать по мере продвижения на запад вдоль южного побережья Китая.