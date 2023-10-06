В Казахстане могут запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды

Иллюстративное фото // Фото Службы новостей ООН/Дж.Чэнь

CentralAsia (KZ) - В Казахстане могут запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды в общественных местах. Об этом на брифинге в Астане сообщила министр культуры и информации Аида Балаева, передает Orda.kz.

По её словам, в Казахстане назрел религиозный вопрос. От депутатов уже не раз звучали призывы обратить внимание властей на агрессивную исламизацию страны. В ближайшее время Минкульт займётся разработкой нового законопроекта.

«Вопросы религии сильно актуализировались. Вопрос не в религиозности населения, а в религиозной безграмотности. Мы видим, как активно работают наряду с традиционными нетрадиционные религиозные течения. Поэтому министерство ведёт работу в трёх направлениях. Это круглосуточный мониторинг соцсетей (…) по выявлению деструктивного материала. С 1 января до конца сентября выявлено 14 860 материалов, содержащих принципы пропаганды терроризма и религиозного экстремизма», – сказала Балаева.

Она пообещала, что к этой работе привлекут теологов, общественность, экспертов и общественные организации. Также в стране изменят закон «О религии». Его могут ужесточить. В частности, запретить носить хиджабы в общественных местах.

«По крайне мере, в общественных местах. Я вижу, что такая практика во всем мире, поскольку это вопрос национальной безопасности. Там, где в общественных местах закрывают лицо, отдельно очень сложно распознать. Опять-таки это будет изучаться совместно с обществом. И понятно, что мы как уполномоченный орган будем работать над усилением работы и ужесточении законодательных норм в этом направлении», – добавила министр.

Сенатор Нурторе Жусип, вслед за своим коллегой из Мажилиса Ермуратом Бапи поднял вопрос стремительной исламизации Казахстана. По его словам, в стране не хватает хороших педагогов и имамов. А чуть раньше депутат Мажилиса Ермурат Бапи раскритиковал государственную политику, не замечающую стремительную радикализацию Казахстана, и выразил обеспокоенность нарастающей религиозной идеологией в обществе.

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