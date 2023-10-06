На выходных в Узбекистане снова потеплеет

CentralAsia (UZ) - 5 октября на северо-западные районы Узбекистана произошло вторжение влажной воздушной массы с районов Кавказа, а 6 сентября влажный воздух распространился по всей стране, сообщил Узгидромет.

В пятницу днём и в ночь на 7 октября по большей части территории ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, в отдельных районах с усилением ветра до 13−18 м/с. Температура воздуха понизится на 6−8 градусов Цельсия и будет в пределах +18…+23.

В субботу днём влажная воздушная масса будет отходить с территории Узбекистана, и по стране вновь установится погода без осадков, лишь в утренние часы в отдельных районах центральных и восточных областей возможен небольшой дождь. В воскресенье по всей территории Узбекистана без осадков.

Температура воздуха в выходные дни будет постепенно повышаться, и в воскресенье будет в пределах +22…+27 градусов. В ночные и утренние часы будет прохладно, температура воздуха составит +9…+14 градусов.

В предгорных и горных районах страны 6−8 октября временами дождь. 6−7 октября — местами сильный дождь, возможны селепаводковые явления. В высокогорных районах не исключён переход дождя в снег.

В столице ожидается переменная облачность: 6 октября и ночью 7 октября временами дождь. В субботу утром возможен небольшой дождь, днём без осадков. В воскресенье осадков тоже не ожидается. Ветер 5−10 м/с. Преобладающая температура ночью +11…+14 градусов, днём 6 октября — +21…+23, 7−8 октября — +23…+26.