Дожди, порывистый ветер и град ожидаются в Казахстане в выходные

CentralAsia (KZ) - 7-9 октября на большей части Казахстана под влиянием фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, на западе Казахстана возможно выпадение града, в горных районах юго-востока страны в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, на северо-западе, севере, востоке страны ночью и утром туман.

В большинстве регионов температура воздуха ночью +2+12 градусов, 7 октября на севере в отдельных районах сохранятся заморозки до 1 градуса, днем в северной половине +10+20, в южной половине +15+27 градусов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения