Видео — Путин на встрече с Мирзиёевым поблагодарил его за развитие «российско-дагестанских связей»

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев // Пресс-служба президента Узбекистана

CentralAsia (CA) - 6 октября в Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который находится в России с официальным визитом.

В видео, опубликованном ТАСС, Путин поблагодарил Мирзиёева за личное участие в развитии «российско-дагестанских связей».

А в стенограмме встречи президентов, опубликованной Кремлем, об этом уже не написано:

«В.Путин: Уважаемый Шавкат Миромонович!

Позвольте Вас сердечно поприветствовать в Москве.

Наши отношения развиваются весьма успешно, и мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как союзнических, в таком направлении и действуем.

Хочу Вас поблагодарить за личное участие в развитии российско-узбекистанских связей. Это развитие имеет хорошую динамику, причем по всем направлениям. Начать, наверное, нужно с экономики: у нас за прошлый год рост товарооборота составил 26 процентов, а за первые полгода, за семь месяцев текущего года – уже 14,4 процента.

Россия занимает уверенно первое место в торговом обороте Узбекистана с иностранными государствами. Три тысячи компаний с российским участием работают в Узбекистане, 700 компаний узбекских работают в России.

Мы приняли ряд серьезных решений долгосрочного характера по развитию наших торгово-экономических связей. Активно работает межправкомиссия, и причем не просто активно, но результативно.

Я знаю, что Вы побывали сейчас в Казани. Мы гордимся Казанью, гордимся, как развивается этот замечательный город. Надеюсь, Вы поделитесь тоже своими впечатлениями. Я знаю, что это была не просто ознакомительная, но и деловая поездка, деловая часть Вашего визита. Татарстан может многое предложить.

В межрегиональном отношении здесь развитие идет тоже очень хорошими темпами, большое количество регионов Российской Федерации и, соответственно, Узбекистана имеют прямые связи, прямые контакты. Наши коллеги на региональном уровне вносят заметный, существенный вклад в развитие межгосударственных отношений.

Немаловажное значение имеют и гуманитарные связи. Не так давно в Большом театре было представление вашего национального балета, прошло это мероприятие с большим успехом. Валентина Ивановна Матвиенко присутствовала, рассказывала мне об этом.

Мы взаимодействуем активно на международной арене, прежде всего на таких площадках, как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, естественно, СНГ. Скоро увидимся опять в рамках саммита СНГ в Кыргызстане.

У нас есть взаимодействие и по другим, весьма чувствительным направлениям, об этом поговорим подробно вот так в узком составе.

Уважаемый Шавкат Миромонович, мы очень рады Вас видеть. Добро пожаловать!

Ш.Мирзиёев: Уважаемый Владимир Владимирович!

Во-первых, большое спасибо за приглашение посетить с официальным визитом Россию. Мы к этому с Вами давно и очень серьёзно готовились, мы с Вами очень много телефонных переговоров провели. То есть заложена очень серьёзная база с подготовки этого визита.

Хочу тоже сказать, что наши отношения вышли на совершенно новый уровень. Мы в Самарканде подписали [Декларацию о] всеобъемлющем стратегическом партнёрстве и союзничестве. Мы союзники, и на самом деле всеобъемлющее стратегическое партнёрство продолжается: во всех отношениях, во всех сферах прогресс есть, реальный результат есть.

Я считаю, что мы на хорошем уровне взаимоотношений – наши коллеги, наши партнёры. Во всех отношениях всё, о чём мы с Вами договариваемся, исполняется.

Как Вы сказали про товарооборот, на самом деле, такого роста у нас не было: мы думаем, что по итогам года будет 12 миллиардов [долларов]. Мы каждый год в среднем на 20 процентов растём. Если мы таким темпами [будем расти] два-три года, мы дойдём до 20 миллиардов, о которых мы договаривались.

Думаю, что этот результат реален, потому что, как Вы уже сказали, была очень серьёзная подготовительная база. Премьеры [Михаил Мишустин и Абдулла Арипов] 18 сентября встречались, как Вы сказали, межправокмиссия. На самом деле, результативно поработали – есть серьёзный результат.

Конечно, не могу тоже не отметить очень серьёзную работу регионального сотрудничества. Когда мы с Вами начинали, – а это третий Форум [межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном], – и мы с Вами советовались, с Вами об этом говорили. Вчерашний региональный форум в Казани: около трёх тысяч участников из России, из Узбекистана. Впервые у нас все 14 регионов на уровне хокимов, то есть руководителей областей, присутствовали. И вчера подробно сопредседатели межправкомисси [Денис Мантуров и Жамшид Ходжаев] отчитались: очень серьёзный результат.

Я очень доволен, и настрой наших региональных коллег на сотрудничество очень серьёзный, оно имеет серьёзную перспективу. Мы всегда с Вами говорим: им не надо мешать – им надо просто помогать, и результат будет серьёзный.

Прошёл в Санкт-Петербурге форум ректоров – это очень хороший результат. У нас было 14 [российских филиалов] – вчера мы решили [открыть] и 15-й вуз, филиал российского медицинского вуза имени Пирогова. Мы говорили, мы уже все вопросы, формальности решили, и со следующего года будет 15 вузов работать в Узбекистане – филиал Пирогова тоже. Это тоже большое достижение, я думаю.

Прошёл форум медицинских работников Узбекистана и России в Самарканде. Вы знаете, коллеги очень серьёзно поработали. Народ Узбекистана почувствовал, что многие российские квалифицированные врачи делали операции, консультации. По многим направлениям договорились системно работать в течение года – не один раз встречаться, а два-три раза встречаться.

Пользуясь случаем, я хочу тоже про гуманитарную сферу [сказать]: впервые наш Национальный балет на сцене Большого театра. Я Вам выражаю свою благодарность за организацию и участие такого представительного руководства России. Знаете, у нас, наверное, целую неделю был фурор: люди радовались, смотрели на это, потому что «Лазги» на этой сцене в первый раз, и это наша национальная гордость. И эта гордость воплощается в том, что зрители из России восприняли это очень серьёзно. Я очень за это благодарен.

В целом, Владимир Владимирович, как Вы уже отметили, у нас нет ни одного вопроса нерешённого, мы все наши договорённости решаем. Как мы сказали с Вами, договаривались, что наши министры, члены комиссии очень серьёзно и очень ответственно относятся. Я сегодня до обеда был у премьер-министра Михаила Владимировича [Мишустина]. Мы очень серьёзно, очень досконально по всем вопросам, по проблемам ещё раз прошлись.

Я посмотрел центр [«Казань Экспо»], Владимир Владимирович, для меня это большое открытие. Поздравляю, что такой центр есть в России, и наши российские коллеги хотят обменяться своим опытом с нами. Мы очень благодарны за это.

В.Путин: Михаил Владимирович докладывал на совещании подробно.

Ш.Мирзиёев: Подробно обо всех плюсах и минусах рассказали, но у нас минусов нет – только всё [плюсы]. Так что я ещё раз благодарен Вам.

Большое спасибо».