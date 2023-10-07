В аэропортах Москвы задержали по меньшей мере 17 рейсов

Иллюстративное фото // Пресс-служба посольства РФ в КР.

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 17 авиарейсов задержаны и еще пять отменены в трех московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в субботу утром, сообщает РИА Новости.

По информации на 5.30 мск, во «Внуково» были задержаны восемь рейсов и два отменены, в «Домодедово» задержаны четыре рейса и два отменены. В «Шереметьево» задержаны пять рейсов и еще один отменен.

Как написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в соцсети, силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.