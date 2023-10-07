Американцы толкают россиян к применению самого страшного оружия, - Лукашенко

// Пресс-служба президента Беларуси

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область 6 октября посетил учебный объект Министерства обороны «Узел сопротивления», сообщается на сайте президента РБ.

«У меня складывается такое впечатление (опять же говорю: это мое мнение), что американцы толкают россиян к применению самого страшного оружия. Это вооружение Владимира Зеленского и его армии, оснащение ракетами дальнего радиуса действия. Пусть даже на глубину 300 километров. Вы представляете: на глубину 300 километров мощные ракеты будут поражать российскую территорию. Вы что, думаете, президент России и военные будут на это спокойно смотреть?» - сказал А.Лукашенко.

Нагнетание и эскалация конфликта со стороны Запада приведет к тому, что россияне достанут «красную кнопку» и положат на стол, сказал он.

«А еще одна такая атака на глубину - и будет ответ колоссальный. В противном случае зачем это оружие?» - заметил он.

«Опять, глупцы, думают, что за океаном отсидятся. Они просто втянут весь мир в эту тяжелую войну», - заявил А.Лукашенко.