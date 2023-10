Россия вербует сербов для участия в боевых действиях в Украине, - ISW

Иллюстративное фото // Пресс-служба Минобороны России.

CentralAsia (CA) - Россия завербовала до нескольких сотен граждан Сербии для участия в боевых действиях в Украине, пишет Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в своем анализе по состоянию на 6 октября 2023 года, 18:30 по восточному времени.

Граждане Сербии, как сообщается, воюют в составе отдельного подразделения «Волк» 106-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) с начала войны в феврале 2022 года.

Еще одна группа из 30 граждан Сербии подписала контракты с Министерством обороны России и вылетела в Россию, чтобы присоединиться к 106-й дивизии ВДВ в неустановленную дату после 15 сентября 2023 года.

ISW наблюдала за предполагаемыми попытками вербовки группы «Вагнера» в Сербии зимой и весной 2023 года. Однако президент Сербии Александр Вучич призвал группу «Вагнера» прекратить вербовку в Сербии в январе 2023 года. ISW также ознакомилась с сообщениями о гражданах Кубы и Непала, проходящих службу в российских формированиях ВДВ, включая 106-ю дивизию ВДВ.