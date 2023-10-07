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Предстоящей зимой в Узбекистане не ожидают аномальные холода
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В зимний сезон 2023−2024 года не ожидается аномальных морозов, подобных морозам января текущего года. Об этом на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил начальник управления гидрометеорологического обеспечения Узгидромета Азимжон Нарзуллаев, пишет Газета.UZ.

Ожидаемая температура в зимний сезон составит до −7…−12 градусов Цельсия, на севере страны — до −17…−22 градусов. Такое кратковременное понижение температуры является нормальным, сказал он.

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