Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа

CentralAsia (CA) - Группировка «ХАМАС», управляющая осажденным сектором Газа, объявляет о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля, сообщает Al Jazeera.

Заявление было сделано после того, как из Газы по Израилю был выпущен шквал ракет; сообщалось о гибели одной женщины.

В свою очередь, израильская армия объявила состояние готовности к войне.

«За последний час начался массированный ракетный обстрел израильской территории из Газы, и террористы проникли на израильскую территорию в ряде различных мест.

Хамас... который стоит за этим нападением, понесет результаты и ответственность за события», - говорится в заявлении.