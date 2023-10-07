Международный суд в Гааге назначил слушания по иску Армении к Азербайджану

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CentralAsia (CA) - Международный суд ООН в Гааге назначил публичные слушания по иску Армении к Азербайджану с требованием об обеспечительных мерах для недопущения дискриминации армянского населения Нагорного Карабаха.

Заседание суда пройдет 12 октября.

16 сентября 2021 года Армения подала заявление о возбуждении уголовного дела против Азербайджана в связи с предполагаемыми нарушениями Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В заявлении также содержалась просьба об указании временных мер. Постановлением от 7 декабря 2021 года суд указал на определенные временные меры. Впоследствии Армения потребовала изменить постановление суда. Постановлением от 12 октября 2022 года суд постановил, что обстоятельства, на которые ссылается Армения, «не представляют собой изменение ситуации, оправдывающее изменение постановления».

28 декабря 2022 года Армения подала второй запрос об указании временных мер, в котором она стремилась, в частности, заставить суд предписать Азербайджану «прекратить организацию и поддержку предполагаемых «протестов», блокирующих непрерывное свободное передвижение по Лачинскому коридору в обоих направлениях» и «обеспечить непрерывное свободное передвижение всех лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях». Постановлением от 22 февраля 2023 года суд тринадцатью голосами против двух назначил временную меру.

21 апреля 2023 года Азербайджан выдвинул предварительные возражения против юрисдикции суда, и в соответствии с пунктом 3 статьи 79bis регламента суда разбирательство по существу было приостановлено до принятия судом решения по этим предварительным возражениям.

15 мая 2023 года суд получил запрос от Армении об изменении своего постановления от 22 февраля 2023 года. В своем постановлении от 6 июля 2023 года суд пришел к выводу, что обстоятельства, на которые Армения ссылалась в своем запросе, «не представляют собой изменение ситуации, оправдывающее изменение [его] постановления».

29 сентября 2023 года Армения направила в суд новый запрос об указании временных мер.

В нем Армения требует от Азербайджана дать возможность покинуть Нагорный Карабах всем желающим, обеспечить доступ представителей ООН и Красного Креста к армянскому населению региона и помочь в восстановлении коммунальной системы. Армения также хочет, чтобы Азербайджан признал действительными акты гражданского состояния, выданные властями ранее непризнанной и упраздненной Нагорно-Карабахской республики, и воздержался от «принятия карательных мер против действующих или бывших политических представителей или военнослужащих» НКР.