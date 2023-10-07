Популярный район Токио призывает туристов держаться подальше на Хэллоуин, опасаясь риска давки

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CentralAsia (CA) - Токийский перекресток Сибуя - самый оживленный перекресток в мире, с пятью пешеходными переходами, пересекающими 10 полос автомобильного и автобусного движения.

Как пишет CNN, местные власти хотели бы, чтобы он был одним из самых безопасных, именно поэтому они попросили людей воздержаться от празднования там Хэллоуина.

Руководство города Сибуя, который является самоуправляемым районом в пределах Токио, обратилось с официальной просьбой как к местным, так и к иностранным туристам следить за своими манерами и не отмечать Хэллоуин в этом районе с 27 по 31 октября.

«Ущерб, причиненный чрезмерным туризмом, стал серьезным, что привело к материальному ущербу, вызванному распитием спиртных напитков на улице, стычками с местными жителями и разбросом большого количества пустых банок и бутылок», - говорится в уведомлении. «Кроме того, каждый год во время Хэллоуина территория вокруг станции Сибуя становится настолько переполненной, что передвигаться практически невозможно».

Учитывая, что Япония полностью открыла свои границы для туризма только осенью 2022 года, город обеспокоен тем, что приток туристов, желающих повеселиться в Токио, будет еще большим, чем до пандемии.

На прогулочной улице Итхэвон в центре Сеула (Корея) 29 октября 2022 года произошла давка во время празднования Хэллоуина. В результате погибли более 150 человек. В жертвами в основном стали подростки и молодые люди.