В Москве ожидаются сильный дождь и похолодание

CentralAsia (CA) - 7-8 октября в Москве и Московской области ожидается дождь, 7 октября местами сильный, в отдельных районах с мокрым снегом; понижение температуры воздуха до -2°, в Москве до 0°.

Как сообщает Гидрометцентр России, ожидается усиление ветра западной четверти до 15-20 м/с, ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В связи с перемещением глубокого атлантического циклона через территорию ЦФО 7-8 октября в большинстве областей РФ ожидаются резкие изменения погодных условий: местами сильный дождь, в северной половине с мокрым снегом; понижение температуры воздуха в ночные и утренние часы до -3°; усиление ветра западной четверти до 17-22 м/с.