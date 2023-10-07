В Казахстане назвали размер максимальной пенсии

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CentralAsia (KZ) - В Едином накопительном пенсионном фонде озвучили размер самой высокой пенсии Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Размер максимальной ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ по состоянию на 1 сентября 2023 года составляет порядка 743 тыс. тенге (139 тыс. 28 сомов).

Обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ устанавливаются в размере 10% от ежемесячного дохода и не должны превышать 50-кратного размера от минимальной заработной платы в Казахстане.

«В 2023 году 4151 вкладчик осуществил более 5 обязательных пенсионных взносов на свои индивидуальные пенсионные счета в максимальном размере в 350 тысяч тенге. Таким образом, в 2023 году размер минимальной заработной платы равен 70 тысячам тенге, то есть максимальный предел для перечисления в ОПВ равен 350 тысячам тенге», - заключили в ведомстве.

Средний размер совокупной пенсии на 1 августа 2023 года составил 120 тыс. 923 тенге (22 тыс. 626 сомов), в том числе размер солидарной пенсии - 83 092 тенге (15 тыс. 547 сомов), базовой пенсии - 37 831 тенге (7078 сомов).

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