Израиль наносит удары по сектору Газа, после того как вооруженные палестинцы проникли на территорию страны
- Азия и мир, политика
- 13:53, 07 октября 2023
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CentralAsia (CA) - Израиль наносит удары по сектору Газа, после того как вооруженные палестинцы проникли на территорию страны, сообщает Би-би-си.
В заявлении израильских военных говорится, что движение ХАМАС «начало массированный ракетный обстрел из сектора Газа по израильской территории» и что боевики проникли на территорию Израиля сразу в нескольких местах. Израиль наносит удары по целям в секторе Газа на фоне «оценки ситуации».
По имеющимся данным, в результате атаки погиб по меньшей мере один человек в Израиле, из Тель-Авива и районов рядом с сектором Газа поступали сообщения о взрывах.
- Ранее стало известно, что группировка «ХАМАС», управляющая осажденным сектором Газа, объявляет о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля.
- В свою очередь, израильская армия объявила состояние готовности к войне.
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