Забастовка в Голливуде обошлась экономике США примерно в $5 млрд
- Азия и мир, экономика
- 14:33, 07 октября 2023
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CentralAsia (CA) - По оценке международной экономической организации Институт Милкена, забастовка в Голливуде обошлась экономике США примерно в $5 млрд, пишет Би-би-си.
Гильдия сценаристов посчитала её окончание триумфом: 11,5 тысячам её членов ещё предстоит проголосовать по трёхлетнему контракту, но поскольку профсоюз добился практически всего, чего просил ещё в мае, ратификация контракта считается делом решённым.
Из-за прекращения работы над новыми фильмами и сериалами взлетели по просмотрам некоторые не особенно популярные проекты.
Отдельно от сценаристов в июле начали бастовать и актеры, что усугубило удар как по киноиндустрии, так и по ряду смежных с ней отраслей. Забастовка актеров по-прежнему продолжается.
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