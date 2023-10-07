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Забастовка в Голливуде обошлась экономике США примерно в $5 млрд
// BBC

CentralAsia (CA) -  По оценке международной экономической организации Институт Милкена, забастовка в Голливуде обошлась экономике США примерно в $5 млрд, пишет Би-би-си.

Гильдия сценаристов посчитала её окончание триумфом: 11,5 тысячам её членов ещё предстоит проголосовать по трёхлетнему контракту, но поскольку профсоюз добился практически всего, чего просил ещё в мае, ратификация контракта считается делом решённым.

Из-за прекращения работы над новыми фильмами и сериалами взлетели по просмотрам некоторые не особенно популярные проекты.

Отдельно от сценаристов в июле начали бастовать и актеры, что усугубило удар как по киноиндустрии, так и по ряду смежных с ней отраслей. Забастовка актеров по-прежнему продолжается.

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