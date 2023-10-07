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Еще золото! Монгольский «вольник» стал чемпионом Азиатских игр в Китае. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -  Монгольский борец вольного стиля Тулга Төмөр-Очир победил на первенстве Азиатских игр.

В мужской категории по вольной борьбе Тулга Төмөр-Очир в финале завоевал золотую медаль Азиатских игр в Ханчжоу (Китай), положив 2-ю золотую награду в общую копилку национальной сборной.

В весовой категории до 65 килограммов в финале соперником монгола стал борец из Ирана. Тулга Төмөр-Очир оказался сильнее его.

Монгольский спортсмен победил в схватке за первое место у иранского борца Рахмана Амузадхалили с результатом 11:1.

источник: Middle Asian News

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