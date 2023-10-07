Сегодня Казахстан, Россия и Узбекистан официально дадут старт поставкам российского газа в Узбекистан

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - Сегодня президенты Казахстана, России и Узбекистана официально дадут старт поставкам российского газа по газопроводу САЦ в Узбекистан, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Узбекистан ежегодно будет покупать у России 2,8 млрд кубометров газа. Казахстан заработает за счет транзита газа.

Как сообщает NRG Monitor, протяженность маршрута транспортировки от границы Российской Федерации до границы с Республикой Узбекистан составляет 823 км. Особенностью, данного маршрута транспортировки является то, что транспортировка осуществляется по выделенному коридору, без компримирования газа, на территории Казахстана. Максимальный объём транспортировки газа, в пиковый период, составит около 18 млн кубометров в сутки.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения