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Премьер Израиля об атаке ХАМАС: Мы находимся в состоянии войны
Предыстория: Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Израиля впервые появляется перед камерой через пять часов после того, как группировка ХАМАС начала массированные ракетные обстрелы и проникновение боевиков, сообщают израильские СМИ.

«Я дал указание, прежде всего, очистить от террористов населенные пункты, в которые они проникли, и это продолжается. Я отдал приказ о массовом призыве резервистов для участия в войне, которой враг никогда раньше не видел. Мы находимся в состоянии войны, и мы выйдем победителями», - сказал он.

Нетаньяху выступил после брифинга по вопросам безопасности в военном штабе в Тель-Авиве, призвав израильтян придерживаться инструкций командования тыла.

  • Ранее стало известно, что группировка ХАМАС, управляющая сектором Газа, объявляет о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля.
  • В свою очередь, израильская армия объявила состояние готовности к войне.
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