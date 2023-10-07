Премьер Израиля об атаке ХАМАС: Мы находимся в состоянии войны
- Азия и мир, политика
- 15:54, 07 октября 2023
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CentralAsia (CA) - Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Израиля впервые появляется перед камерой через пять часов после того, как группировка ХАМАС начала массированные ракетные обстрелы и проникновение боевиков, сообщают израильские СМИ.
«Я дал указание, прежде всего, очистить от террористов населенные пункты, в которые они проникли, и это продолжается. Я отдал приказ о массовом призыве резервистов для участия в войне, которой враг никогда раньше не видел. Мы находимся в состоянии войны, и мы выйдем победителями», - сказал он.
Нетаньяху выступил после брифинга по вопросам безопасности в военном штабе в Тель-Авиве, призвав израильтян придерживаться инструкций командования тыла.
- Ранее стало известно, что группировка ХАМАС, управляющая сектором Газа, объявляет о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля.
- В свою очередь, израильская армия объявила состояние готовности к войне.
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