Эрдоган призвал стороны конфликта в Израиле к сдержанности
- Азия и мир, политика
- 16:12, 07 октября 2023
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Реджеп Тайип Эрдоган
CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и палестинцев к сдержанности на фоне эскалации, попросив не обострять обстановку.
«Призываю все стороны к сдержанным действиям и воздержаться от импульсивных шагов, которые обострят ситуацию», - заявил Эрдоган, выступая на конгрессе правящей Партии справедливости и развития.
- Ранее стало известно, что группировка ХАМАС, управляющая осажденным сектором Газа, объявляет о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля.
- В свою очередь, израильская армия объявила состояние готовности к войне.
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