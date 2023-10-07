Эрдоган призвал стороны конфликта в Израиле к сдержанности

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и палестинцев к сдержанности на фоне эскалации, попросив не обострять обстановку.

«Призываю все стороны к сдержанным действиям и воздержаться от импульсивных шагов, которые обострят ситуацию», - заявил Эрдоган, выступая на конгрессе правящей Партии справедливости и развития.

Ранее стало известно, что группировка ХАМАС, управляющая осажденным сектором Газа, объявляет о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля.

В свою очередь, израильская армия объявила состояние готовности к войне.