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Эрдоган призвал стороны конфликта в Израиле к сдержанности
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Предыстория: Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и палестинцев к сдержанности на фоне эскалации, попросив не обострять обстановку.

«Призываю все стороны к сдержанным действиям и воздержаться от импульсивных шагов, которые обострят ситуацию», - заявил Эрдоган, выступая на конгрессе правящей Партии справедливости и развития.

  • Ранее стало известно, что группировка ХАМАС, управляющая осажденным сектором Газа, объявляет о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля.
  • В свою очередь, израильская армия объявила состояние готовности к войне.
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