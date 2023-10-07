Палестино-израильский конфликт. Число жертв в Израиле достигло 22

Люди пытаются тушить автомобили после ракетного обстрела из сектора Газа в Ашкелоне, на юге Израиля, 7 октября 2023 // АХМАД ГАРАБЛИ / AFP

CentralAsia (CA) - Вооружённые палестинцы из сектора Газа проникли на территорию Израиля и зашли в несколько населённых пунктов близ границы, пишет Би-би-си.

Число жертв достигло 22.

Прорыву палестинцев из Газы предшествовал обстрел территории Израиля — были выпущены тысячи ракет, некоторые из которых долетели до Тель-Авива. Отмечены разрушения в жилых домах.

На израильской территории идут перестрелки между израильскими солдатами и палестинцами. В зоне риска оказалось много местных жителей и туристов, приехавших на юг Израиля в ходе завершающего дня еврейского праздника Суккот. Есть сообщения, что палестинцы зашли в дома израильских жителей, при этом сами израильтяне могут укрываться в убежищах или бронированных помещениях внутри квартир.