Палестино-израильский конфликт. Число жертв в Израиле достигло 22
- Азия и мир, политика
- 16:27, 07 октября 2023
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Люди пытаются тушить автомобили после ракетного обстрела из сектора Газа в Ашкелоне, на юге Израиля, 7 октября 2023
CentralAsia (CA) - Вооружённые палестинцы из сектора Газа проникли на территорию Израиля и зашли в несколько населённых пунктов близ границы, пишет Би-би-си.
Число жертв достигло 22.
Прорыву палестинцев из Газы предшествовал обстрел территории Израиля — были выпущены тысячи ракет, некоторые из которых долетели до Тель-Авива. Отмечены разрушения в жилых домах.
На израильской территории идут перестрелки между израильскими солдатами и палестинцами. В зоне риска оказалось много местных жителей и туристов, приехавших на юг Израиля в ходе завершающего дня еврейского праздника Суккот. Есть сообщения, что палестинцы зашли в дома израильских жителей, при этом сами израильтяне могут укрываться в убежищах или бронированных помещениях внутри квартир.
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