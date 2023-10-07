Палестино-израильский конфликт. Минздрав Газы призвал к сдаче крови
- Азия и мир, политика
- 16:44, 07 октября 2023
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CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения Газы опубликовало призыв к сдаче крови в больницах осажденного анклава, пишет Al Jazeera.
Это происходит на фоне того, что Израиль бомбардирует сектор Газа, и сообщений о большом числе жертв на фоне продолжающихся боевых действий, пишет Al Jazeera.
- Ранее стало известно, что группировка ХАМАС объявляет о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля.
- В свою очередь, израильская армия объявила состояние готовности к войне.
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