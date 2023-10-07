В Израиле введен режим чрезвычайного положения

// Reuters

CentralAsia (CA) - На всей территории Израиля введен режим чрезвычайного положения, сообщил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Ранее стало известно, что группировка ХАМАС объявляет о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля.

Известно о 22 жертвах в Израиле.

В свою очередь, Израиль начал ответные удары по объектам ХАМАС в секторе Газы.