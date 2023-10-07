В Израиле введен режим чрезвычайного положения
- Азия и мир, политика
- 17:01, 07 октября 2023
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CentralAsia (CA) - На всей территории Израиля введен режим чрезвычайного положения, сообщил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
Ранее стало известно, что группировка ХАМАС объявляет о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля.
Известно о 22 жертвах в Израиле.
В свою очередь, Израиль начал ответные удары по объектам ХАМАС в секторе Газы.
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