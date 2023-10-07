Израиль нанес удар по пограничной с сектором Газа территории

CentralAsia (CA) - Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по нескольким боевикам ХАМАС у пограничного забора с сектором Газа. Об этом сообщает власти Израиля.

«Армия обороны Израиля продолжает удары по террористическим целям и боевикам: самолет ВВС ударил по нескольким террористам у пограничного забора с сектором Газа,» - говорится в сообщении.

Ранее армия Израиля отмечала, что ВВС Израиля нанесли удары по 17 военным объектам и четырем командным центрам военного крыла ХАМАС в секторе Газа.

Ранее Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады «Аль-Кассам», объявило, что проводит против Израиля операцию под названием «Потоп Аль-Аксы».

По последним данным, погибли не менее 22 мирных израильтян, почти 550 человек получили ранения.