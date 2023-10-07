В результате двух землетрясений в Афганистане погибли по меньшей мере 15 человек

CentralAsia (CA) - Два землетрясения магнитудой 6,3 унесли жизни по меньшей мере 15 и ранили еще около 40 человек в провинции Герат в Афганистане, сообщил Мохаммад Абдулла Джан, представитель национального управления по борьбе со стихийными бедствиями страны.

Как цитирует его Euronews,четыре деревни в районе Зенда Джан провинции Герат пострадали больше всего от толчков. По его словам, сообщалось о повреждении десятков домов.

Геологическая служба Соединенных Штатов сообщила о паре землетрясений магнитудой 6,3. В нем говорилось, что эпицентр находился в 40 километрах к северо-западу от города Герат. Произошел повторный толчок магнитудой 5,5.