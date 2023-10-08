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Азиада: Монгольский лучник завоевал золотую медаль

CentralAsia (MNG) -  Соревнуясь в стрельбе из лука в мужском одиночном разряде (Recurve Men Singles), Отгонболд Баатархуяг завоевал золотую медаль, став первым чемпионом Азиатских игр в истории монгольских лучников.

Там он одержал победу над лучником из Китая Цзи Сянь Шоусо счетом 6:2.

Он победил спортсменов из Пакистана, Японии, Тайваня, Индонезии и Казахстана и вышел в финал, и он стал первым монгольским спортсменом, выигравшим золотую медаль по стрельбе из лука на Азиатских играх.

Он также получил право выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

источник: Middle Asian News

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