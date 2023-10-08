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В Кабмине Монголии назначены два новых министра
слева: Энхбаяр Баттөмөр и Дэлгэрсайхан Борху
слева: Энхбаяр Баттөмөр и Дэлгэрсайхан Борху

CentralAsia (MNG) -  5 октября, депутат парламента Дэлгэрсайхан Борхуу был назначен членом кабинета министров и председателем Национального комитета по сокращению заторов на дорогах в Улан-Баторе, а другой депутат Энхбаяр Баттөмөр — министром юстиции и внутренних дел, получив одобрение Великого Государственного Хурала.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай издал приказ о назначениях и вручил его вновь назначенным министрам.

Губернатор столицы и мэр Улан-Батора Сумьяабазар Долгосурэн и член кабинета министров и председатель Национального комитета по уменьшению заторов на дорогах в Улан-Баторе Сухбаатар Жамьянхорлоо подали в отставку с поста губернатора столицы и мэра Улан-Батора и других вышеупомянутых назначений. Премьер-министр принял решение о назначении министра юстиции и внутренних дел Нямбаатара Хишгээ губернатором столицы и мэром Улан-Батора.

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