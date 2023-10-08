Нетаньяху: Кабинет безопасности одобрил уничтожение военного и правительственного потенциала ХАМАС

CentralAsia (CA) - После заседания Кабинета безопасности Израиля, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Кабинет одобрил решения, направленные «на уничтожение военного и правительственного потенциала ХАМАС», пишет Би-би-си.н

Нетаньяху также сказал: «Мы вступаем в долгую и изнурительную войну. К войне нас вынудило убийственное нападение ХАМАС».

Он также добавил, что «в настоящее время завершается первый этап, на котором уничтожена большая часть вражеских сил, проникших на нашу территорию». «Мы начали формирование наступательной операции, которая будет продолжаться беспрекословно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты. Мы восстановим безопасность граждан Израиля и одержим победу», - сказал он.

Нетаньяху также объявил, что Кабинет безопасности решил прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа, поставки топлива и товаров.

Ранее стало известно, что группировка ХАМАС объявляет о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля.

В свою очередь, израильская армия объявила состояние готовности к войне.