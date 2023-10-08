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Палестино-израильский конфликт. Число жертв достигло 432

CentralAsia (CA) -  В результате атаки бойцов палестинского движения «Хамас» на Израиль погибло по меньшей мере 200 израильтян и более 1104 получили ранения, сообщает израильская служба новостей N12.

В секторе Газа в результате ответной операции Израиля число погибших достигло 232, ранены 1697 человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Минздрав региона.

Ранее стало известно, что группировка ХАМАС объявляет о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля.

В свою очередь, израильская армия объявила состояние готовности к войне.

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