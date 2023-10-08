В Афганистане при землетрясении погибли 500 человек

CentralAsia (CA) - При землетрясении в Герате, городе на северо-западе Афганистана, погибли около 500 человек, сообщил представитель Красного Полумесяца Эрфанулла Шарафзой, передает Reuters.

Ранее Минобороны Афганистана заявило в соцсети X (ранее Twitter) о примерно 100 погибших и более 500 пострадавших.

При этом в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов говорилось, что, по неподтвержденным оценкам, число жертв землетрясения составило до 320 человек. Пострадали жители провинций Зинда Джан и Герат, были разрушены 465 домов и повреждены 135 домов.

Геологическая служба Соединенных Штатов сообщила о паре землетрясений магнитудой 6,3. В нем говорилось, что эпицентр находился в 40 километрах к северо-западу от города Герат. Произошел повторный толчок магнитудой 5,5.