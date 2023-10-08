«Хезболлах» взял на себя ответственность за удары по 3 позициям израильской армии в южном Ливане

Азия и мир, политика

11:34, 08 октября 2023

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CentralAsia (CA) - Движение «Хезболлах» опубликовало заявление, в котором взяла на себя ответственность за нападение по 3 позициям израильский армии в южном Ливане, пишет Al Jazeera. «Радиолокационные станции Зибдин и Рувайсат аль-Алам подверглись бомбардировке большим количеством артиллерийских снарядов и управляемых ракет». Ранее стало известно, что группировка ХАМАС объявляет о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля.

В свою очередь, израильская армия объявила состояние готовности к войне.

Обе стороны нанесли ответные удары. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia