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«Хезболлах» взял на себя ответственность за удары по 3 позициям израильской армии в южном Ливане 

CentralAsia (CA) -  Движение «Хезболлах» опубликовало заявление, в котором взяла на себя ответственность за нападение по 3 позициям израильский армии в южном Ливане, пишет Al Jazeera.

«Радиолокационные станции Зибдин и Рувайсат аль-Алам подверглись бомбардировке большим количеством артиллерийских снарядов и управляемых ракет».

  • Ранее стало известно, что группировка ХАМАС объявляет о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля.
  • В свою очередь, израильская армия объявила состояние готовности к войне.
  • Обе стороны нанесли ответные удары.
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