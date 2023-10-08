«Хезболлах» взял на себя ответственность за удары по 3 позициям израильской армии в южном Ливане
- Азия и мир, политика
- 11:34, 08 октября 2023
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CentralAsia (CA) - Движение «Хезболлах» опубликовало заявление, в котором взяла на себя ответственность за нападение по 3 позициям израильский армии в южном Ливане, пишет Al Jazeera.
«Радиолокационные станции Зибдин и Рувайсат аль-Алам подверглись бомбардировке большим количеством артиллерийских снарядов и управляемых ракет».
- Ранее стало известно, что группировка ХАМАС объявляет о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля.
- В свою очередь, израильская армия объявила состояние готовности к войне.
- Обе стороны нанесли ответные удары.
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