Токаев встретился с Путиным и назвал успешным сотрудничество России и Казахстана

// Акорда

CentralAsia (KZ) - После участия в церемонии открытия транзита российского газа в Республику Узбекистан через территорию Казахстана страны президенты Казахстана и России провели переговоры, пишет пресс-служба Акорды.

В ходе встречи лидеры обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства двух стран, а также подчеркнули важность продолжения тесного взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической и других сферах.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанско-российские отношения, опирающиеся на многовековые традиции дружбы и добрососедства, развиваются по восходящей.

«Что касается сотрудничества между нашими государствами, то оно развивается успешно, является многоплановым. Прежде всего, это сотрудничество, которое носит стратегический характер и характер союзнических взаимоотношений между нашими государствами в самых различных сферах. Сегодня мы стали участниками запуска большого проекта. Действительно, может быть, по цифрам он не столь большой, но проделана большая работа в течение короткого периода времени. Конечно, это будет иметь большое символическое значение и в будущем», – сказал Токаев.

Владимир Путин отметил высокий уровень двусторонних связей и необходимость их дальнейшего укрепления.

«Ваш приезд в Москву – знаковая вещь. Я Вам благодарен за это, а также за то, что сделали проект, который сегодня представили. Он достаточно скромный, на мой взгляд, но это первый и очень важный шаг к сотрудничеству в сфере энергетики в регионе в целом. У нас огромный объем совместной работы. По всем направлениям ситуация развивается весьма позитивно. Я хочу Вас за это поблагодарить», - сказал президент России.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаевпоздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив его личный вклад в углубление стратегического партнерства Казахстана и России, а также многоплановых интеграционных связей на евразийском пространстве.

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