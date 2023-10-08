В секторе Газа создана закрытая военная зона, - ЦАХАЛ

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) создала закрытую зону в районе сектора Газа.

«В соответствии с оценкой ситуации на всей территории ответственности отдела Газа была объявлена закрытая военная зона. Армия обороны Израиля подчеркивает, что въезд в закрытую военную зону запрещен, и просит общественность быть бдительной и не входить в этот район», - говорится в сообщении ЦАХАЛа.