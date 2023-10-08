Путин, Токаев и Мирзиёев запустили поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан

CentralAsia (KZ) - В рамках рабочего визита президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию состоялась церемония запуска транзита российского природного газа по территории Казахстана в Узбекистан через магистральный газопровод «Средняя Азия – Центр».

Как сообщает Акорда, в мероприятии наряду с Токаевым приняли участие президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Газовая отрасль играет большую, можно сказать, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому данный проект отвечает интересам всех участвующих сторон. Казахстан своевременно и в полном объеме завершил подготовку магистрального газопровода на своей территории. Проект обеспечит диверсификацию российских экспортных поставок газа, будет способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана и позволит удовлетворить растущие потребности Узбекистана в природном газе в объеме до 3 миллиардов кубометров в год. Он также придаст мощный импульс промышленному развитию наших стран, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан», – сказал президент Казахстана.

Президент Казахстана особо отметил роль проекта в деле укрепления региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии.

В ходе мероприятия также выступили президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев.

В ходе телемоста министр энергетики Алмасадам Саткалиев с компрессорной станции «Макат» в Атырауской области доложил о готовности казахстанской части магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр». Параллельно онлайн-подключение осуществлялось с газоизмерительной станции «Каракалпакия» Узбекистана, компрессорной станции «Александров Гай» Саратовской области и Лахта-Центра Санкт-Петербурга, откуда узбекские и российские специалисты газовой отрасли сообщили о завершении всех подготовительных работ.

Затем лидеры трех стран дали разрешение на запуск транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

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