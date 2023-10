Кремль использует ситуацию с эскалацией конфликта в Израиле против Украины, - ISW

CentralAsia (CA) - Кремль уже использует и, вероятно, продолжит использовать нападения ХАМАСа в Израиле для продвижения нескольких информационных операций, направленных на уменьшение поддержки и внимания США и Запада к Украине, пишет Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в своем анализе по состоянию на 7 октября 2023 года, 17:30 по восточному времени.

Кремль усилил несколько информационных операций после нападений ХАМАСА в Израиле 7 октября, в первую очередь обвинив Запад в пренебрежении конфликтами на Ближнем Востоке в пользу поддержки Украины и заявив, что международное сообщество перестанет обращать внимание на Украину, изображая внимание к Ближнему Востоку или, альтернативно, к Украине как сравнение с нулевой суммой, пишет институт.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Соединенные Штаты и их союзники должны были быть «заняты» работой над «палестино-израильским урегулированием», а не «вмешиваться» в дела России и оказывать Украине военную помощь. Министерство иностранных дел России (МИД) обвинило Запад в блокировании усилий необходимого «квартета» в составе России, США, Европейского союза и Организации Объединенных Наций, что привело к эскалации насилия, неявно обвиняя Запад в нынешних боевых действиях.

Известный российский пропагандист Сергей Мардан прямо заявил, что Россия выиграет от эскалации, поскольку мир «на некоторое время отвлечется от Украины и снова займется тушением вечного огня на Ближнем Востоке».

«Эти кремлевские нарративы нацелены на западную аудиторию, чтобы вбить клин в военная поддержка Украины, стремление деморализовать украинское общество, утверждая, что Украина потеряет международную поддержку, и намерены заверить российскую внутреннюю аудиторию в том, что международное сообщество проигнорирует военные действия Украины.

Несколько ключевых источников в российском информационном пространстве переключили фокус своих ежедневных репортажей на ситуацию в Израиле 7 октября, которая может повлиять на информационную среду вокруг войны на Украине в ближайшие дни или недели. Многие российские военные блогеры сосредоточили свое внимание в основном на нападениях ХАМАСа в Израиле 7 октября, а некоторые продвигали информационные операции Кремля, утверждая, что внимание Запада переключилось с Украины на Израиль», - пишет институт.

На данный момент ISW не может спрогнозировать, как изменится исходная среда по мере развития атак ХАМАСА в Израиле, но предоставит четкие обновленные данные о любом влиянии на способность ISW получать информацию от российских милблогеров и источников геолокации, и последующее влияние на доступную информацию, которую ISW может предоставить в этих ежедневных оценках.

Ранее стало известно, что группировка ХАМАС объявляет о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля.

В свою очередь, израильская армия объявила состояние готовности к войне.

Обе стороны нанесли ответные удары.