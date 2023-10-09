Который торговался на Монгольской фондовой бирже, железный концентрат был отправлен в Китай

CentralAsia (MNG) - После одобрения парламентом «Закона об обмене горнодобывающей продукцией» Монголия начала торговать не только углем, но и железорудными концентратами на Монгольской фондовой бирже.

15 сентября железорудный концентрат впервые торговался на бирже. Всего на бирже торгуется 113,4 тыс. тонн железного концентрата. Так, в первой торговле успешно реализовано 72 тысячи тонн железного концентрата с 65-процентным содержанием ГП «Монголросцветмет» и 6800 тонн железного концентрата с 58-процентным содержанием ГП «Дарханский металлургический комбинат». В результате торгов цена, предложенная продавцом, выросла на 10-50 процентов.

Первая коммерческая поставка началась 4 октября, а 5 октября первые 100 вагонов железного концентрата, проданные ГП «Монголросцветмет», были перевезены по железной дороге с терминала горной обогатительной фабрики Бор-Өндөр в порт Эрээн-хото, Китай. Также 7 октября началась отгрузка первых 50 вагонов продукции ГП «Дарханский металлургический завод».

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