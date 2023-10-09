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Граждане Монголии, проживающие в Израиле, предупреждены, — МИД Монголии

CentralAsia (MNG) -  «В связи со сложившейся ситуацией в Израиле граждан Монголии, проживающих в стране, предупреждают не покидать места проживания, не передвигаться в общественных местах, а также строго следовать рекомендациям и предупреждениям, данным гражданским лицам соответствующими организациями с израильской стороны», — пишет Консулство МИД Монголии.

«Если Вам, гражданину, необходима срочная помощь и поддержка, пожалуйста, свяжитесь:

Министерство иностранных дел +976-83042222

Посольство Анкары +90-5340128408

В Каире по телефону +20-1120762664 или по электронной почте dep10@mfa.gov.mn».

На сегодняшний день в Израиле проживают более 200 граждан Монголии.

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