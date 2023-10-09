Монголо-китайский порт Шивээхурэн—Сэхэ будет соединен железной дорогой в следующем месяце

CentralAsia (MNG) - Министр дорожно-транспортного развития Бямбацогт Сандаг, заместитель министра Халтар Лувсан, госсекретарь Батболд Сандагдорж и руководители министерств, ведомств и руководители подведомственных ведомств представили в парламенте информацию о проектах и мерах автомобильно-транспортной отрасли, включенных в Политику нового возрождения.

Согласно информации, строительные работы железной дороги Шивээхурэн—Сэхэ протяженностью 7,1 км начались 27 мая текущего года и завершатся к ноябрю.

Если раньше Монголия имела только один железнодорожный экспортный маршрут Замын-Ууд в южном направлении, то в ближайшие годы появятся 3 железнодорожных коридора, соединяющие Россию, Монголию, Азию и Европу, и будет построено пять железнодорожных переездов Замын-Ууд—Эрээн-хото, Гашуунсухайт—Ганцмод, Шивээхурэн—Сэхэ, Бичигт—Зуунхатавч и Ханги—Мандал.

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