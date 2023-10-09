Международная горнодобывающая и нефтяная выставка прошла в Улан-Баторе в 12-й раз. ВИДЕО

Баттулга Төмөрдаш

CentralAsia (MNG) - С 3 по 5 октября 2023 года во Дворце спорта Буянт-Ухаа прошла 12-я Международная горно-нефтяная выставка «Mongolia Mining 2023».

Выставка объединила горнодобывающие, нефтяные и геологоразведочные компании, поставщиков услуг и оборудования, оценочные и консалтинговые компании, инвесторов и около 200 бизнес-организаций из более чем 20 стран, включая Китай, Канаду, Великобританию, Турцию, Австралию, Беларусь, Германию. , Австрия, США, Финляндия, Казахстан, Южная Корея, Индия и Россия.

Экспоненты представили свою продукцию, услуги и оборудование. На выставке были представлены стратегия повышения производительности ООО «Эрдэнэс Монгол», план закупок АО «Эрдэнэс Таван Толгой», «Erdenet Mining Corporation» и ООО «Оюу-Толгой», прозрачность и подотчетность в закупках, а также техника Komatsu для открытых горных работ.

Республика Индия участвует в «Mongolia Mining 2023» в качестве делового партнера. Посол Индии в Монголии Мохиндер Пратап Сингх сказал: «Горнодобывающая промышленность является основным видом промышленной деятельности в Монголии. Только на этот сектор приходится три четверти ВВП страны. Правительство Монголии готово развивать другие отрасли. В этой связи я ценю участие в выставке представителей других отраслей. Индия активно участвует в выставке с 2019 года. В этом году в мероприятии принимают участие многие компании, в том числе производители нефти и газа, представители Министерства горного дела и геологии, научно-исследовательские институты. Я уверен, что в ближайшие годы больше компаний представят новые идеи, инновационные продукты и оборудование. В аймаке Дорноговь Индия начала строительство нефтеперерабатывающего завода, способного перерабатывать 1,5 миллиона тонн сырой нефти в год. Контракт на 4-й этап строительства был подписан на прошлой неделе. В будущем наше сотрудничество будет расширяться и способствовать диверсификации экономики Монголии».

В выставке принимают участие семь компаний из Австралии. Посол Австралии в Монголии г-жа Кэти Смит сказала: «В выставке из Австралии принимают участие в основном энергетические компании. В горнодобывающей отрасли Монголии работает более шестидесяти австралийских компаний. Они работают в самых разных сферах: от разведки полезных ископаемых до подготовки кадров. Горнодобывающая промышленность Австралии сталкивается с теми же проблемами, что и горнодобывающий сектор Монголии. Для их решения мы стараемся внедрять новые инновации в горнодобывающую отрасль, разрабатывать решения, основанные на экологии, безопасности и искусственном интеллекте. Мы рассчитываем на активное сотрудничество с Монголией. Например, помимо поддержки австралийских геологоразведочных компаний в Монголии, мы также поддерживаем обучение монгольских горнодобывающих специалистов в Австралии для обмена опытом и работы в горнодобывающем секторе Монголии по возвращении на родину».

Баттулга Төмөрдаш, инициатор «Mongolia Mining 2023» и президент Minex Монголия Ltd, подчеркнул, что выставка проходит в период, когда горнодобывающая отрасль восстанавливается после пандемии, а экономика стремительно растет.

На выставке обсуждались развитие горнодобывающей промышленности Монголии, мировые тенденции, политика закупок и планы крупного бизнеса. Также специалисты и эксперты горнодобывающей отрасли обменялись мнениями по вопросам ответственной добычи полезных ископаемых, инвестиций и устойчивого развития и обменялись опытом с коллегами из других стран.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения