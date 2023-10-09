У границы с сектором Газа, где проходил музыкальный фестиваль, найдены тела 260 убитых. Число жертв с обеих сторон превысило тысячи человек

CentralAsia (CA) - Как минимум 260 человек погибли в кибуце Реим на юге Израиля у границы с сектором Газа во время нападения боевиков ХАМАС, сообщает The Jerusalem Post.

Тела погибших обнаружили волонтеры службы спасения Zaka на месте проведения фестиваля электронной музыки Nature Party, проходившего в ночь на 7 октября в Реиме.

По данным Армии обороны Израиля, с утра субботы погибло более 700 израильтян, 2150 человек получили ранения.

По данным палестинских властей, в секторе Газа в результате ответных авиаударов Израиля погибли 413 человек и 2 300 получили ранения.

Боевики террористического движения ХАМАС напали на Израиль утром 7 октября. Они выпустили около трех тысяч ракет из сектора Газа и прорвались в приграничные районы, вступив в бой с израильскими военными. В ответ армия Израиля приступила к нанесению массированных ударов по сектору Газа. 8 октября израильские власти официально объявили, что страна находится в состоянии войны.