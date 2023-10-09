Между Монголией и Австралией появятся прямые авиарейсы

CentralAsia (MNG) - Прямые рейсы в Австралию появятся в расписании MIAT Mongolian airlines.

Министерство дорожного и транспортного развития сообщило, что они работают над заключением соглашения OPEN SKY с Австралией, которая является одной из стран, где проживает больше всего монголов. Таким образом, появится прямой рейс в страну.

Со второго квартала 2024 года станут возможны прямые рейсы из нашей страны в США, стоимость билетов снизится до 1000-1500 долларов США, а время полета составит 10-12 часов. Сначала планируется полететь в Сан-Франциско, США.

Также 24 августа 2023 года было заключено соглашение между Правительством Монголии и Правительством Республики Греция о воздушном сообщении. Таким образом, можно совершить прямой рейс в Грецию. В связи с объявлением 2023-2025 годов «Годом посещения Монголии» 34 страны были освобождены от визовых требований. Один из них – Греция.

На сегодняшний день Монголия заключила соглашения о воздушном сообщении с 42 странами мира и сформировала правовые механизмы для прямых рейсов в 115 точек мира.

В этом году национальный авиаперевозчик MIAT Mongolian airlines получил самолеты Boeing 787-9, спроектированные по новейшим мировым технологиям, и начал использовать их для выполнения полетов, что дает возможность летать напрямую из Монголии в любую точку мира.

источник: Middle Asian News

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