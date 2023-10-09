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Землетрясение в Афганистане: Число погибших превысило 2400 человек

CentralAsia (CA) -  В Афганистане число погибших в результате землетрясения возросло до 2445 человек, однако цифру по раненым скорректировали до 2000. Об этом сообщил представитель министерства по чрезвычайным ситуациям Джанан Сайек, передает Reuters.

Ранее сообщалось о 9 240 пострадавших. Сайек также сообщил, что в результате катаклизма 1320 домов были частично или полностью разрушены.

По данным Геологической службы США, землетрясения на западе Афганистана произошли 7 октября в 35 км к северо-западу от города Гератс с населением 1,9 млн человек, причём одно из них имело магнитуду 6,3. Эти землетрясения стали одними из самых разрушительных в мире в этом году. В феврале подземные толчки в Турции и Сирии унесли жизни примерно 50 тысяч человек. В Афганистане, окружённом горами, нередко происходят сильные землетрясения, многие из которых происходят в труднопроходимом регионе Гиндукуш, граничащем с Пакистаном. Число погибших часто возрастает, когда землетрясения происходят в отдалённых районах страны, где десятилетия войны оказали разрушительное влияние на инфраструктуру.

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