Монголия проводит реформы для улучшения инвестиционной среды и защиты интересов инвесторов в горнодобывающей промышленности , — президент Хурэлсух

CentralAsia (MNG) - В отеле «Шангри-Ла» стартовала конференция «Монгольская горнодобывающая неделя-2023». На конференции, организованной совместно Министерством горнодобывающей и тяжелой промышленности и Национальной горнодобывающей ассоциацией Монголии, в течение пяти дней будут обсуждаться проблемы, с которыми сталкиваются заинтересованные стороны на всех уровнях отрасли.

Например, определение конкурентоспособности, развитие продукции и производства в соответствии с глобальными тенденциями и рыночным спросом, обеспечение участия граждан и общественности в принятии государственных политических решений, восстановление благоприятной инвестиционной среды, ускорение законодательных и правовых реформ, а также определение будущих направлений.

В конференции принимают участие более 300 представителей из 20 стран, инвесторов, а также более 3000 представителей отечественных предприятий и организаций.

В своей вступительной речи президент Монголии Хурэлсух сказал: «Я хотел бы поблагодарить правительство Монголии, Национальную горнодобывающую ассоциацию Монголии, а также представителей отечественного и зарубежного государственного и частного секторов, инвесторов и создателей богатства, которые организуют эту конференцию в качестве традиция.

Развитие современной горнодобывающей промышленности Монголии перешагнуло 100-летний рубеж и продолжает вносить важный вклад в развитие страны и жизнь народа.

Монголия проводит комплексные реформы для улучшения инвестиционной среды и защиты интересов инвесторов.

В этом контексте мы и дальше совершенствуем нашу инвестиционную политику, проявляя стабильность и настойчивость, придерживаясь принципа «надежного, заслуживающего доверия и долгосрочного партнера», реализуя правовые и институциональные реформы для улучшения инвестиционной среды и защиты интересов инвесторов».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения