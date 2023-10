Фото, видео — Последствия землетрясения в Афганистане

CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 40 км к западу от города Герат в Афганистане в субботу вечером. Оно ощущалось также в соседних провинциях Бадгис и Фарах. После первого землетрясения произошли еще несколько толчков магнитудой 5,9 и 5,5, передавала Геологическая служба США.

В результате землетрясения погибли 2445 человек, пострадали 2000, 1329 домов были повреждены или разрушены.

#Afghanistan has just been hit by a devastating earthquake, second one in two months, killing and injuring hundreds of people.



Our thoughts are with the families who have lost their loved ones and homes across the Western region. pic.twitter.com/zi9gsx2dSC