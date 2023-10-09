The Wall Street Journal: Иранские спецслужбы помогли ХАМАС организовать нападение на Израиль. Власти Ирана отрицают обвинения

CentralAsia (CA) - Представители служб безопасности Ирана помогли боевикам палестинского движения ХАМАС спланировать нападение на Израиль, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Как заявили изданию высокопоставленные представители ХАМАС и ливанской «Хизбаллы», иранские спецслужбы «дали зеленый свет» на атаку в ходе встречи с боевиками группировок в Бейруте в прошлый понедельник, 2 октября.

Собеседники WSJ утверждают, что офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции с августа разрабатывали вместе с ХАМАС планы воздушного, наземного и морского вторжения в Израиль. Детали операции уточнялись с представителями четырех группировок, поддерживаемых Ираном, в том числе с ХАМАС и «Хизбаллой».

Информацию о причастности Ирана к организации нападения на Израиль также журналистам подтвердили один из европейских чиновников и советник сирийского правительства.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Махмуд Мирдави заявил, что группировка планировала нападение самостоятельно.

В свою очередь, миссия Ирана в ООН заявила, что Тегеран не причастен к нападению на Израиль, передает Reuters.

В представительстве заявили, что Иран поддерживает Палестину, но силы «Кудс», военное подразделение специального назначения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), не имеют отношения к нынешнему обострению. «Решения, принимаемые палестинским сопротивлением, являются полностью автономными и непоколебимо соответствуют законным интересам палестинского народа», — сказали там.

Боевики движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, напали на Израиль утром 7 октября. Они выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные районы, вступив в бой с израильскими военными и захватив в плен десятки заложников. «Хизбалла» также обстреляла территорию Израиля со стороны Ливана. Армия обороны Израиля в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, а также Ливану.

По последним данным, в результате нападения боевиков ХАМАС погибли более 700 израильтян, еще более 2300 получили ранения. Также СМИ сообщили о гибели 260 человек на музыкальном фестивале, который проходил в пустыне на юге Израиля вблизи границы с сектором Газа.

В ходе бомбардировок сектора Газа погибли не менее 413 палестинцев, ранены более 2300 человек.