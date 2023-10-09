Израиль за ночь атаковал свыше 500 целей в секторе Газа. Бои продолжаются в семи-восьми местах, - ЦАХАЛ

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 9 октября нанесла ракетные удары по более 500 целям в секторе Газа, связанными с ХАМАС и «Исламским джихадом». Среди них, сообщил ЦАХАЛ, были восемь штабов, а также три тоннеля, по которым в сектор Газа поставляется оружие, и мечеть, в которой действует ХАМАС.

В аккаунте Армии обороны Израиля в соцсети X (бывший Twitter) опубликованы многочисленные видео с ударами по сектору Газа.

Возле кибутца Беэри, заявили представители Армии обороны Израиля, военнослужащие ЦАХАЛ вступили в бой с 70 «террористами». По предварительным данным, в этом районе также есть тоннель, по которому в Газу доставляется контрабанда, включая оружие.

The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ пишет, что бои между израильскими войсками и ХАМАС продолжаются в семи-восьми местах вокруг сектора Газа на израильской стороне границы.

Палестинские власти утром 9 октября сообщили, что за последние два дня погибли 436 человек, более 2270 получили ранения, не уточняя данные о жертвах ночного обстрела, пишет JPost. Вечером 8 октября они сообщали о 413 погибших и более 2300 раненых.

תקיפות כחלק ממאמץ ההגנה על גדר הגבול >> pic.twitter.com/l79ac7bL5B — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 9, 2023

Боевики террористического движения ХАМАС напали на Израиль утром 7 октября. Они выпустили около трех тысяч ракет из сектора Газа и прорвались в приграничные районы, вступив в бой с израильскими военными. В ответ армия Израиля приступила к нанесению массированных ударов по сектору Газа. 8 октября израильские власти официально объявили, что страна находится в состоянии войны.

По данным на поздний вечер 8 октября, у властей Израиля были данные о 700 погибших и более 2200 раненых. Также сообщалось, что в кибуце Реим, где проходил музыкальный фестиваль, на участников которого напали боевики ХАМАС, обнаружены тела 260 погибших.