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В Казахстане ожидаются морозы до -5 градусов

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 10-12 октября ожидается быстрая смена барических образований, в связи с чем прогнозируются снег и похолодание, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, на большей части страны ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), на юге – дожди, усиление ветра. На северо-западе, севере и в центре страны ночью и утром прогнозируются туман, гололед.

Также ожидается понижение температуры воздуха в западных регионах ночью до -5+7, днем до +5+18 градусов, на северо-западе, севере, в центре ночью до -5+5, днем до +5+13 градусов.

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