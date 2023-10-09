Погибших или пострадавших казахстанцев в результате землетрясения в Афганистане нет, – МИД РК

CentralAsia (KZ) - Среди пострадавших и погибших в результате землетрясения на западе Афганистана граждан Казахстана нет, сообщил в понедельник в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров, передает «Власть.kz».

«О гражданах Казахстана, погибших и пострадавших, к нам информации не поступало. Обращений не было. Если обращения будут, мы сообщим», - сказал Смадияров.

Он также добавил, что казахстанские дипломаты в безопасности и не пострадали, так как посольство находится в столице, а там «как таковых толчков не было».

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 40 км к западу от города Герат в Афганистане в субботу вечером. Оно ощущалось также в соседних провинциях Бадгис и Фарах. После первого землетрясения произошли еще несколько толчков магнитудой 5,9 и 5,5, передавала Геологическая служба США.

В результате землетрясения погибли 2445 человек, пострадали 2000, 1329 домов были повреждены или разрушены.

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