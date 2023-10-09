23-летняя Болор представит Монголию на Miss World 2023. Фото

CentralAsia (MNG) - 23-летняя Болор Бат-Эрдэнэ примет участие в международном конкурсе Miss World, представляя Монголию.

Болор - солистка Ансамбля песни и пляски Национального театра искусств. Также Болор Бат-Эрдэнэ - победительница национального конкурса. Девушка является профессиональной танцовщицей, в 2018 году окончила Монгольскую консерваторию по данной специальности. А в 2023 году она окончила Университет культуры и искусств по специальности «хореограф и режиссёр».

Miss World Mongolia 2023 будет представлять свою страну на конкурсе Miss World в Индии в декабре следующего года, где будут соревноваться красавицы из 130 стран.

источник: Middle Asian News

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