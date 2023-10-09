В Израиле могут находиться более 400 граждан Казахстана, 25 из них в секторе Газа, – МИД РК

CentralAsia (KZ) - В Израиле могут находиться более 400 казахстанцев, 118 из них желают вернуться в Казахстан, сообщил представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров, передает «КазТАГ».

«К этому часу вернуться в Казахстан изъявили желание 118 казахстанцев. По оценкам посольства Казахстана в Тель-Авиве в Израиле возможно находится более 400 граждан Казахстана, которые не состоят на консульском учете», – сообщил Смадияров в ходе брифинга.

По данным МИД, в секторе Газа сейчас находятся 25 семей, в которых есть граждане Казахстана. Все они пребывают в постоянном движении в поиске более безопасного места.

Со слов Смадиярова, в основном граждане, которые находятся сейчас в Газе, это женщины, которые вышли замуж за граждан Палестины.

На сегодняшний момент информации о погибших, пострадавших и взятых в заложники граждан Казахстана не поступало.

Международный аэропорт в Тель-Авиве продолжает свою работу в штатном режиме. Власти Казахстана прорабатывают вопрос организации специального репатриационного рейса, который будет направлен в Тель-Авив в ближайшие дни.

Сообщается, что создан оперативный штаб, открыта горячая линия экстренной связи для граждан Казахстана, находящихся на территории и их родственников на родине.

«За эти два дня нами была обработано более 500 звонков и обращений от наших соотечественников, на сегодняшний день на консульском учете посольства Казахстана в Израиле состоит 77 человек, включая сотрудников и членов их семей. В высших учебных заведениях Израиля обучаются пять студентов из Казахстана, а также порядка 30 казахстанцев проходит стажировку в различных медицинских учреждениях», – говорит Смадияров.

По официальной информации, казахстанцы в Израиле проявляют спокойствие содействуют дипломатам в предоставлении необходимой информации и соблюдают требования меры безопасности.

Авиакомпания Air Astana отправит борт за казахстанцами в Израиль 10 октября, сообщил Комитет гражданской авиации РК.

Напомним, 7 октября израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о начале полномасштабной войны между Израилем и движением палестинским движением ХАМАС.

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